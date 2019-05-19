SSJ100 "Аэрофлота" по техническим причинам прервал взлет в аэропорту Ульяновска

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Ульяновска в Москву прервал взлет в ночь на воскресенье, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

"В 00:21 по местному времени (23:21 мск) у супержета "Аэрофлота" (судно SSJ100, рейс 1389) при выруливании сработал датчик неполадки гидросистемы. Командир принял решение о возврате", - сказал собеседник агентств.

Пассажирам, среди которых 34 взрослых и двое детей, предоставлена гостиница. "Они улетят утром резервным бортом", - сказал собеседник агентства.