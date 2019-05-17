Поиск

В Минюсте рассказали об альтернативе клеткам в судах

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минюст РФ обсуждает вопрос об отказе от клеток и "аквариумов" в российских судах, но окончательное решение пока не принято, сообщил министр юстиции РФ Александр Коновалов в пятницу.

"Обсуждается два возможных варианта, которые должны быть должным образом оценены. Какой-то из них будет выбран. Вариант либо полностью отказаться от ограждений вообще, либо использовать светопроницаемые ограждения из пластика или стекла, чтобы сохранить определённый уровень безопасности, но при этом не унижать человеческое достоинство", - сказал Коновалов журналистам в пятницу.

"Второе решение, считаю, неплохое. Но пока неизвестно, возможно полный отказ от ограждений в зале судебного заседания будет предпринят", - сказал Коновалов.

Как сообщалось, 14 ноября 2018 года группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в Госдуму был внесен законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний.

Минюст РФ в целом поддерживает инициативу, но видит необходимость в переходном периоде при ее реализации. Принятие данного законопроект поддержал председатель Совета судей России Виктор Момотов.

В феврале премьер РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину до середины весны еще раз проработать вопрос об исключении в залах судов стеклянных кабин и клеток для подсудимых.

Минюст РФ

Новости по теме

Новости

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами

Путин связал военный потенциал России с боевыми лазерами
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Задержан исполнительный директор нижегородского ХК "Торпедо"

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга объяснил, зачем нужен забор на месте будущего храма

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30

Число арестованных из-за акций против строительства храма в Екатеринбурге выросло до 30

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Полиция задержала подозреваемых в полумиллиардной афере с поставкой автозапчастей

Кадыров внесет авторов санкций против спецназа "Терек" в свои "черные списки"

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга вышел к митингующим против строительства храма

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');