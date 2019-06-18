Главный судебный пристав Москвы пришел в шок от предложения убрать "клетки" из судов

Если "клетки" запретят, приставы не смогут обеспечивать безопасность участникам судебного процесса

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Приставы не смогут обеспечить безопасность участников судебных процессов, если в залах не будет клеток или "аквариумов" для подсудимых, предложение убрать ограждения в суде - "это был шок" для службы. Об этом заявил глава московского управления Федеральной службы судебных приставов, главный пристав столицы Сергей Замородских.

Он напомнил, что приставы отвечают за безопасность всех, кто находится в зале суда. Если скамья подсудимых будет находиться среди прочих участников процесса и не будет никак отгорожена, приставы не смогут обеспечить безопасность присутствующих.

В ноябре 2018 года в Госдуму внесли законопроект о запрете в судах клеток и стеклянных кабин для подсудимых. Его авторами стали несколько сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Они указали, что эти ограждения ограничивают права подсудимых на получение правовой помощи и на эффективное участие в суде, а их запрет обеспечит соблюдение принципа презумпции невиновности.

В декабре председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что законопроект в такой редакции принимать нельзя и что необходимо учитывать опасность преступления, которое вменяется подсудимому. При запрете "клеток" будет нужно совершенствовать работу конвойной службы, отметила она.

В феврале 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину до середины весны еще раз проработать вопрос об упразднении в залах судов клеток и "акварикмов". В конце мая министр юстиции Александр Коновалов заявил, что его ведомство обдумывает этот вопрос, в том числе сохранение ограждений, не унижающих достоинство подсудимых, но окончательного решения еще не принято.

В мае 2018 года Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что нахождение обвиняемого во время суда в так называемой клетке, нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию"). Суд присудил фигуранту "болотного дела" Леониду Ковязину 7,5 тысяч евро компенсации за то, что его в суде держали в клетке.