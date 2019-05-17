Турчинов подаст в отставку с поста секретаря СНБО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов намерен в ближайшее время подать в отставку.

На вопрос агентства "Интерфакс-Украина", подает ли Турчинов в отставку, источник в СНБО в пятницу ответил: "Это так".

Александр Турчинов является секретарем СНБО с 16 декабря 2014 года.

После уходя Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 года Турчинов занял должность председателя Верховной рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства.