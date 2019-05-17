Александр Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины, сообщает пресс-служба СНБО со ссылкой на его заявление на увольнение.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении, которое цитирует пресс-служба СНБО Украины.

Александр Турчинов является секретарем СНБО с 16 декабря 2014 года.

После уходя Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 года Турчинов занял должность председателя Верховной рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства.