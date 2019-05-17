Обвиняемый в госизмене 75-летний ученый Кудрявцев проведет под арестом год

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы еще на два месяца оставил под арестом 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, передал корреспондент "Интерфакса".

Заседание суда прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела ученого засекречены.

Кудрявцева обвиняют в госизмене. Ученый якобы передавал в Брюссель секретные данные по программе FP7-SPACE.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены правозащитники обнаружили его в СИЗО "Лефортово". 75-летний ученый - старейший арестант этого СИЗО. 13 мая Кудревцаве перевели из изолятора в больницу по состоянию здоровья.