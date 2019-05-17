Ученого Кудрявцева после обследования вернули из больницы в СИЗО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, вернули после медицинского обследования в следственный изолятор "Лефортово".

У обвиняемого не было выявлено заболеваний, препятствующих его содержанию под стражей, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"Европейский суд сказал, что дело не в этом перечне: Кудрявцева надо просто обследовать и получить объективную картину, допускает ли его состояние здоровья содержание под стражей. То, что было сделано, никак не может считаться исполнением решения Европейского суда", - отметил адвокат. Он подчеркнул, что, согласно результатам обследования, "Кудрявцев нуждается в медикаментозном лечении в условиях палатного режима".

Защита ученого проинформирует ЕСПЧ о ситуации, добавил Павлов.

Кудрявцев был направлен в больницу 13 мая после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который по обращению ученого обязал российские власти обеспечить ему медицинское сопровождение, не связанное с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). В пятницу Лефортовский суд Москвы продлил ему срок ареста до 20 июля. К этому времени ученый будет находится в СИЗО 12 месяцев.

Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Как пояснял "Интерфаксу" Павлов, следствие считает, что Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Адвокаты Кудрявцева неоднократно заявляли о необходимости изменения ему меры пресечения по состоянию здоровья и ходатайствовали об этом перед следствием и судом. В ноябре 2018 года в администрацию президента РФ, ФСБ и председателю Верховного суда было передано обращение с просьбой освободить Кудрявцева из-под стражи. Документ в интернете подписали более 107 тысяч человек, в том числе правозащитники, деятели науки и культуры.