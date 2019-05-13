Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева по требованию ЕСПЧ перевели из СИЗО в больницу

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, арестованного по обвинению в госизмене, перевели для медицинского обследования из московского СИЗО"Лефортово" в городскую больницу номер 20, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

В середине апреля Павлов сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по обращению самого ученого постановил обеспечить ему медицинское сопровождение, не связанное с пенитенциарной системой, и "госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения".

Претензии защиты

Адвокат отметил, что перевод ученого в эту городскую больницу "не вполне соответствует требованиям, которые выдвинул Европейский суд".

"20-я больница - больница не простая, врачи там имеют определенную зависимость от пенитенциарной системы, и обследование, конечно, следует проводить в независимом учреждении. Но это полбеды: непонятно, зачем вообще проводить такое обследование, если ЕСПЧ ясно потребовал перевода Кудрявцева в гражданскую больницу", - сказал Павлов.

"Обследование, которое планируется провести, должно установить, есть ли у Кудрявцева заболевания из перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Таких заболеваний у него нет - но вовсе не потому, что он недостаточно болен, а потому что этот куцый перечень сам по себе не имеет смысла - нужно оценивать тяжесть состояния, рассматривать, есть ли угроза жизни, а не сверять диагнозы со списком", - добавил адвокат.

Уголовное дело

Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Согласно информации защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Как пояснял "Интерфаксу" Павлов, следствие считает, что Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.

То, что в письмах была секретная информация, по словам Павлова, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса".

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

В ноябре 2018 года Павлов сообщил "Интерфаксу", что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу.

Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили его в "Лефортово". В настоящее время 75-летний ученый - старейший арестант этого СИЗО.