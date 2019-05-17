Россельхознадзор обнаружил в креветках из Индии ртуть и мышьяк

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 29 мая запрещает поставки креветок с двух предприятий Индии из-за обнаружения в них опасных микроорганизмов и веществ.

Ввоз продукции предприятия M/s IFB Agro Industries Ltd. будет ограничен в связи с выявлением в ней листерий. В креветках, которые поставляет M/s. Naik Oceanic Exports Pvt. Ltd., обнаружена ртуть.

Ограничение вводится в связи с повторным нарушением российских ветеринарно-санитарных требований.

Кроме того, с 14 мая в связи с первичным нарушением режим усиленного лабораторного контроля введен в отношении креветок, которые поставляет предприятие M/s. Kay Kay Exports. В его продукции обнаружен мышьяк.