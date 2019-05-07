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Россельхознадзор запретил молочную продукцию без упаковки с 37 предприятий Белоруссии

Ранее во вторник был снят секторальный запрет на молочные продукты из Белоруссии, которые ввозят наливом

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 8 мая запрещает ввоз молочной продукции наливом и сухой молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, следует из материалов ведомства.

В список включены, в частности, предприятия "Савушкин продукт", "Дятловский сыродельный завод", "Пружанский молочный комбинат", "Минский молочный завод №1", "Несвижский завод детского питания" и другие.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, ограничения введены, чтобы обезопасить российский рынок о некачественной и опасной продукции, так как у государственной ветеринарной службы Белоруссии нет эквивалентных подходов к оценке соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС.

Как сообщалось, 7 мая Россельхознадзор снял тотальный запрет на поставки из Белоруссии молочной продукции наливом и сухой молочной продукции, который действовал с 6 июня 2018 года. Договоренность о снятии секторальных ограничений была достигнута на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса в конце апреля в Ереване. Взамен было предложено ввести ограничения в адрес производителей, которые не смогли подтвердить обеспечение безопасности продукции.

Россельхознадзор Белоруссия

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