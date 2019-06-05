Задержанного ученого МФТИ заподозрили в передаче секретов за рубеж

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Задержанный заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев проверяется на причастность к передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Проверяется информация о том, что Ковалев вне рамок поставленных ему работодателем задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics)", - сказал источник.

По словам источника, Ковалев не имел допуска к государственной тайне.

Как сообщалось, программа FP7-SPACE в рамках которой российские ученые, в том числе из ЦНИИМаш сотрудничали с Фон Кармановским институтом, была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Согласно информации на сайте МФТИ, Роман Ковалев - кандидат физико-математических наук, в настоящее время занимает должность заместителя заведующего кафедрой космических летальных аппаратов института. Специализация ученого - "Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли". Вместе с Виктором Кудрявцевым он написал несколько научных трудов.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщил о задержании Ковалева, в отношении которого следствие предлагало дать показания обвиняемому в государственной измене сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву.

Дело Виктора Кудрявцева

Виктора Кудрявцева обвиняют в госизмене за передачу секретных данных все тому же Фон Кармановскому научному институту в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE. Свою вину Кудрявцев не признает.

В ноябре 2018 года стало известно, что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение: в обмен на смягчение меры пресечения ученому предложили признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу Ковалева.