"Аэрофлот" опроверг нарушение инструкций экипажем сгоревшего Superjet-100

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" опроверг сообщения СМИ о нарушении инструкций экипажем сгоревшего в "Шереметьево" Superjet-100.

Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и имевшимся проблемам с системой, отмечают в компании.

"Кроме того, по процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлетно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы (механизм, уменьшающий подъемную силу на крыле - ИФ). Поэтому, ввиду отсутствия устойчивого пробега, выпуск интерцепторов был невозможен", - сказано в сообщении.

Требования к нормам летной годности для сертификации самолетов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической, добавили в "Аэрофлоте".

"Таким образом, информация о действиях экипажа является неверным толкованием документа Росавиации. "Аэрофлот" обращает внимание, что документ Росавиации, на который ссылаются СМИ, не содержит выводов об ошибках экипажа или о нарушении им каких-либо инструкций. Оценки и выводы будут даны соответствующими полномочными органами, официально расследующими данное происшествие. Любые иные, прозвучавшие в ряде СМИ "выводы", являются инсинуацией, не соответствующей, в том числе, журналистской этике", - заявили в компании.

Ранее, в частности, газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что отключение электропитания из-за удара молнии в нос самолета не было само по себе катастрофической ситуацией, а к многочисленным жертвам привели ошибки пилотов. Эксперты рассказали изданию, что экипаж перелетел расчетную точку приземления, после чего на большой скорости начал прижимать самолет к земле, резко опустив его нос. Кроме того, специалисты сообщили, что уже после первого отскока машины от полосы при "козлении" пилоты должны были начать экстренный взлет.

Вечером 5 мая SSJ-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб. Десять человек пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.