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Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet

Завершена расшифровка черных ящиков аварийного Superjet
Фото: Zuma/TASS

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщает об окончании расшифровки "чёрных ящиков" аварийного Superjet, совершившего жесткую посадку в Шереметьево.

"Председатель Комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета RRJ-95B RA-89098 информирует, что в научно-техническом центре МАК завершена расшифровка данных бортовых параметрических самописцев (аварийного и эксплуатационного). Проводится анализ полученной информации",- говорится в сообщении МАК.

Комиссией по расследованию в соответствии с российским законодательством в адрес Росавиации направлено Последующее донесение об авиационном происшествии, говорится в сообщении.

"Техническая комиссия МАК взаимодействует с Правительственной комиссией, назначенной в целях расследования катастрофы самолета Superjet RRJ-95B (бортовой номер RA-89098) публичного акционерного общества "Аэрофлот - российские авиалинии", происшедшей 5 мая 2019 г. в Московской области, оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, а также содействия в ликвидации последствий указанной катастрофы",- отмечается в сообщении.

Вечером 5 мая SSJ-100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб. Десять человек пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

МАК Superjet

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