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Пожарные локализовали возгорание на складе в Таганроге

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе в Таганроге (Ростовская область), сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"По уточненной информации в 01:26 по Москве локализация на площади 1000 кв. метров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожарные тушат возгорание на площади 1700 метров на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный, третий, ранг сложности.

Ростовская область

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