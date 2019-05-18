Пожар на складе в Таганроге потушен

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пожарные потушили возгорание на складе в Таганроге, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В 01:57 по московскому ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на складе на территории бывшего хлебозавода в Таганроге произошел пожар на площади 1,7 тыс.кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Пожару присвоен повышенный, третий, ранг сложности. В 01:26 по Москве возгорание было локализовано на площади в 1 тыс. кв. метров.