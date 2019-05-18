Загорелся склад под Ростовом на площади более 1500 "квадратов"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на территории склада в Таганроге Ростовской области, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"В 00:23 по Москве поступило сообщение о том, что в Таганроге горит склад на территории бывшего хлебозавода. Площадь пожара 1700 кв. метров. Пострадавших нет" - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пожару присвоен ранг номер 3, к тушению привлечены 31 человек и 8 единиц техники.