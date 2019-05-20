С собственника ТРЦ "Зимняя вишня" будут взыскивать более 60 млн рублей долгов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области зарегистрировал иск страховой компании "РЕСО-Гарантия" к основному собственнику сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" (Кемерово) - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, подконтрольно бенефициару кондитерского холдинга "КДВ Групп" Денису Штенгелову) на 42 млн рублей, сообщается в судебной картотеке.

Причина подачи иска в картотеке пока не раскрывается.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "РЕСО-Гарантии", "иск связан с суброгацией (переходом права требования - ИФ) после выплаты страхового возмещения одному из арендаторов торгового центра за пострадавшее при пожаре имущество".

Представитель пресс-службы привел ст. 965 ГК РФ, согласно которой "к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования".

"Мы подали иск к собственнику (ККК - ИФ), как к лицу, в силу закона несущему бремя содержания имущества", - сообщил представитель пресс-службы.

Кроме того, согласно судебной картотеке, страховая компания "Согласие" подала к ККК иск на 23,2 млн рублей. Причина подачи иска также не раскрывается. К настоящему времени иск принят к производству, суд начнет рассматривать его 23 мая.

В ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года произошел пожар. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.