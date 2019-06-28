Суд арестовал 23 млн руб. на счете основного собственника "Зимней вишни"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Кемеровской области по ходатайству страховой компании "Согласие" наложил арест на 23,2 млн рублей на счете основного собственника сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" - ООО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК, подконтрольно бенефициару кондитерского холдинга "КДВ Групп" Денису Штенгелову), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску СК "Согласие" о взыскании с ККК указанной суммы. СК "Согласие" выплатила страховое возмещение одному из арендаторов ТРЦ "Зимняя вишня" - ритейлеру ДНС - и пытается взыскать эти средства с владельца ТРЦ в порядке суброгации.

Деньги арестованы на счете в Сбербанке . Имеется ли эта сумма на счете, в решении суда не раскрывается.

Помимо ареста средств на счете, СК также просила суд запретить ККК совершать любые сделки, связанные с отчуждением имущества, и запретить ФНС вносить изменения в ЕГРЮЛ о смене адреса, гендиректора или ликвидации ККК. Однако эти требования суд не удовлетворил.

Ранее сообщалось, что страховые компании "Согласие" и "РЕСО-Гарантия" взыскивают с ККК суммарно более 65 млн рублей.

В ТРЦ "Зимняя вишня" в марте 2018 года произошел пожар. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.