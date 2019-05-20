Омбудсмен обнаружила нарушения прав арестованных участников акций протеста в Екатеринбурге

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила в спецприемнике арестованных за нарушения на акциях протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга, сообщается на сайте омбудсмена.

"Парадокс сегодняшней ситуации в том, что "лицо протеста" еще никогда не было таким интеллигентным, осознанным и интеллектуальным, среди арестованных - не только и не столько знакомые нам по другим акциям оппозиционеры, нет, абсолютное большинство арестованных - ребята, впервые в жизни подвергнутые административному наказанию. (...) Здесь и преподаватели университетов, и студенты, и бывшие лицеисты", - приводятся в сообщении слова Мерзляковой.

По ее данным, в числе арестованных оказались люди, которые просто гуляли в сквере. "И в этот раз такие люди, не имевшие цели намеренно участвовать в протесте, оказавшиеся в общедоступном городском пространстве среди прогуливающихся протестующих, также были задержаны, а впоследствии арестованы", - говорится в пресс-релизе.

Во время беседы с арестованными омбудсмен ознакомилась с постановлениями судов первой инстанции, в большинстве которых в качестве доказательств фигурируют рапорты сотрудников полиции, "свидетельские показания сотрудника частного охранного предприятия". Также, по словам арестованных, свидетельские показания не соответствовали действительности, не было и видеофайлов, доказывающих агрессивное поведение задержанных.

Кроме того, к числу нарушений Мерзлякова отнесла то, что задержанным приходилось долго ждать составления протокола в спецтранспорте, а также судебного заседания.

"Несколько арестованных указали и на такой позорный факт, что в отделе полиции задержанные расписались за получение питания, однако фактически их не кормили", - отметила Мерзлякова.

Также омбудсмен указала на случаи "необоснованного жестокого обращения". По просьбе Мерзляковой двум задержанным была оказана медицинская помощь.

В то же время, согласно пресс-релизу, "большинство арестованных отметили корректное и доброжелательное обращение сотрудников спецприемника".

Акции протеста

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма достигло 30 человек.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям города с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней.