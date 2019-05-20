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Омбудсмен обнаружила нарушения прав арестованных участников акций протеста в Екатеринбурге

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила в спецприемнике арестованных за нарушения на акциях протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга, сообщается на сайте омбудсмена.

"Парадокс сегодняшней ситуации в том, что "лицо протеста" еще никогда не было таким интеллигентным, осознанным и интеллектуальным, среди арестованных - не только и не столько знакомые нам по другим акциям оппозиционеры, нет, абсолютное большинство арестованных - ребята, впервые в жизни подвергнутые административному наказанию. (...) Здесь и преподаватели университетов, и студенты, и бывшие лицеисты", - приводятся в сообщении слова Мерзляковой.

По ее данным, в числе арестованных оказались люди, которые просто гуляли в сквере. "И в этот раз такие люди, не имевшие цели намеренно участвовать в протесте, оказавшиеся в общедоступном городском пространстве среди прогуливающихся протестующих, также были задержаны, а впоследствии арестованы", - говорится в пресс-релизе.

Во время беседы с арестованными омбудсмен ознакомилась с постановлениями судов первой инстанции, в большинстве которых в качестве доказательств фигурируют рапорты сотрудников полиции, "свидетельские показания сотрудника частного охранного предприятия". Также, по словам арестованных, свидетельские показания не соответствовали действительности, не было и видеофайлов, доказывающих агрессивное поведение задержанных.

Кроме того, к числу нарушений Мерзлякова отнесла то, что задержанным приходилось долго ждать составления протокола в спецтранспорте, а также судебного заседания.

"Несколько арестованных указали и на такой позорный факт, что в отделе полиции задержанные расписались за получение питания, однако фактически их не кормили", - отметила Мерзлякова.

Также омбудсмен указала на случаи "необоснованного жестокого обращения". По просьбе Мерзляковой двум задержанным была оказана медицинская помощь.

В то же время, согласно пресс-релизу, "большинство арестованных отметили корректное и доброжелательное обращение сотрудников спецприемника".

Акции протеста

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма достигло 30 человек.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге. 18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям города с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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