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Власти Екатеринбурга 10 дней будут собирать предложения горожан о месте под храм

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга в понедельник начинает собирать предложения горожан по возможным площадкам строительства храма Святой Екатерины, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

Все желающие смогут направить свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту.

"По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - отметили в пресс-службе.

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С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма достигло 30 человек.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил провести опрос по поводу его строительства. Мэрия города согласилась насчет целесообразности опроса, и до объявления его результатов строительные работы проводиться не будут.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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