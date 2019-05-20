Власти Екатеринбурга 10 дней будут собирать предложения горожан о месте под храм

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Администрация Екатеринбурга в понедельник начинает собирать предложения горожан по возможным площадкам строительства храма Святой Екатерины, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней", - говорится в сообщении.

Все желающие смогут направить свои предложения через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту.

"По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - отметили в пресс-службе.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола. Общее число арестованных из-за ситуации со строительством храма достигло 30 человек.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил провести опрос по поводу его строительства. Мэрия города согласилась насчет целесообразности опроса, и до объявления его результатов строительные работы проводиться не будут.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.