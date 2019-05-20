Что произошло за день: понедельник, 20 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Зеленский принес присягу и официально вступил в должность президента Украины. В ходе инаугурационной речи он объявил о решении распустить Верховную раду и призвал правительство подать в отставку. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на днях покинет свой пост.

- Заместитель шеф-редактора "Коммерсанта" и большая часть сотрудников отдела политики покинут газету из солидарности с коллегами, которых уволили из-за статьи о Валентине Матвиенко. Комментируя ситуацию, представитель Алишера Усманова заявил, что бизнесмен не вмешивался в редакционную политику, а об увольнении журналистов он узнал из прессы. Однако авторы статьи говорили, что вынуждены покинуть издание "в соответствии с решением акционера".

- Счетная палата РФ назвала недостижимыми цели по снижению бедности на 2019 год. Согласно докладу, в первом квартале реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 2,3% к 2018 году.

- Журналистка Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала "Супер". Она будет заниматься программным наполнением канала и отвечать за развитие ряда проектов.

- Канцлер Австрии Себастьян Курц решил уволить главу МВД страны из-за скандального видео с вице-канцлером и "россиянкой".

- В Екатеринбурге снесут забор на месте, где предполагалось строительства храма и проходили протесты недовольных проектом граждан. Об этом инициировавший строительство фонд попросил митрополит Екатеринбургский.