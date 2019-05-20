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Найденные на частном дворе в Приамурье останки принадлежали жертвам репрессий

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в связи с обнаружением останков более двадцати человек во дворе частного дома в Амурской области.

"На основе собранных доказательств и проведенных расследований установлено, что обнаруженные фрагменты принадлежат людям эпохи 1927-1939 годов, осужденным и приговоренным представителями действовавших в тот период времени внесудебных органов к смертной казни через расстрел", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального СУ СК РФ Алексей Лубинский.

Следователи установили, что останки и найденная обувь находились в земле не менее 80-100 лет. По расположению костей специалисты определили, что тела сбрасывались в овраг, который в последующем засыпался грунтом. Пулевые отверстия в черепах располагаются преимущественно в височной и затылочных областях.

Также на месте массового захоронения не было найдено кожаных ремней, шнурков, предметов быта и металлических предметов, что также указывает на то, что погибшие были заключенными.

В органы местного самоуправления Благовещенска направлены материалы для решения вопроса о перезахоронении останков, отметил Лубинский.

Как сообщалось, черепа с отверстиями от пуль и другие фрагменты человеческих останков обнаружил житель Благовещенска у себя на участке 20 октября 2018 года, когда начал копать яму под фундамент. Было возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

СКР Амурская область

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