В Эстонии обнаружены останки летчика и самолета времен Второй мировой войны

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Эстонии близ города Тарту обнаружены останки летчика и фрагменты сбитого самолета времен Второй мировой войны.

Их нашли строители в ходе прокладки канализационной трассы под будущим жилым районом в волости Луунья, сообщил портал телерадиовещания ERR.

По первоначальным данным, самолет 1942 года выпуска принадлежал Советской Армии. Он разбился под Тарту в ходе военных действий в 1944 году.

"Когда копали траншею, ковш экскаватора за что-то зацепился, стали откапывать и нашли куски. Достали целый мотор и одну из лопастей и останки человека, то есть здесь наверняка могут быть один или несколько летчиков", - сказал руководитель строительной фирмы Pipenet Пауль Ялас.

"На всех частях самолетов есть номера. Мы посмотрели номер: русские буквы, цифры. Через Google сравнили с фотографиями ЛаГГ-3, производства 38-го года. Этот конкретно самолет 42-го года выпуска", - пояснил археолог-любитель, руководитель Тартуского отделения поискового клуба Kamerad Александр Кофкин.

По его мнению, возможно установить личность человека, останки которого обнаружены близ самолета.

Строительные работы на месте находки приостановлены.

"Здесь сейчас необходимо вручную достать все, что осталось от самолета и пилота", считает Кофкин.