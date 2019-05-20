Гендиректор "Коммерсанта" отверг связь увольнения сотрудников со статьей о Матвиенко

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор и шеф-редактор издательского дома "Коммерсантъ" Владимир Желонкин заявил "Интерфаксу", что увольнение двоих сотрудников издательского дома не связано с публикацией о возможной смене спикера Совета Федерации.

"Мною, шеф-редактором ИД "Коммерсантъ" было принято решение расстаться с двумя журналистами не из-за содержания конкретной заметки, а из-за нарушения последними стандартов профессиональной журналистской деятельности и редакционных правил ИД "Коммерсантъ", - говорится в его заявлении, поступившем в "Интерфакс".

Решение сотрудников отдела политики и их руководителей уволиться Желонкин назвал сомнительным и объяснил "соображениями ложной солидарности и целью оказания давления на руководство ИД".

"Никаких профессиональных или иных претензий к указанным журналистам не имею, уважаю их право, но не принимаю методов давления" - говорится в его заявлении. Он отметил, что решение по заявлениям сотрудников, решивших уволиться, будет принято завтра.

20 мая 11 журналистов издательского дома "Коммерсантъ", включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и всех сотрудников отдела политики, подали заявления об увольнении по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег.

"Несколько дней назад по инициативе акционеров ИД "Коммерсантъ" прервал трудовые отношения со спецкором ИД Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым", - написал Черкасов в своем фейсбуке. По его словам, "причиной названа публикация, посвященная возможной смене спикера Совета Федерации".

Представитель владельца ИД "Коммерсантъ" бизнесмена Алишера Усманова заявил "Интерфаксу", что тот не знал об увольнении журналистов. "Акционер (Усманов - ИФ) не вмешивается в редакционную политику и, тем более, не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников "Коммерсанта" из сообщений прессы", - сказал представитель бизнесмена.