ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".

Поправки в УК РФ предусматривают лишение свободы на шесть лет в случае наличия отягчающих обстоятельств - владения человеком более 50% голосов в компании, отмечает газета. Пять лет тюрьмы грозит выполнявшим указания руководства.

Также ведомство предлагает внести поправки в законы о защите конкуренции и об оперативно-розыскной деятельности, которые позволят регулятору изымать документы во время выездных поездок и получать информацию об оперативно-розыскных мероприятиях.

Начальник управлений ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев уточнил, что законопроект будет внесен в правительство в ближайшее время, однако текст документа еще не утвержден.

По его словам, большая часть картельных соглашений (85%) возникает при торгах на электронных площадках в сфере строительства, фармацевтике и сфере питания.