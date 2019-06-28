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Мегафон, Вымпелком и Tele2 оспорили решение ФАС о дискриминации на рынке смс-рассылок

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон", ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл" подали иски в Арбитражный суд Москвы о признании незаконным решения и предписания Федеральный антимонопольной службы (ФАС) России об устранении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок для организаций, следует из картотеки арбитражных дел.

В мае 2019 г. регулятор признал "большую четверку" операторов виновными в этом вопросе, выдав предписание об устранении нарушений закона о защите конкуренции. Тогда антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались - разница в их стоимости могла достигать до 10 раз.

Иск "Мегафона" будет рассмотрен Арбитражным судом Москвы 18 июля, "Вымпелкома" - 6 августа, Tele2 - 12 августа.

В пресс-службе Tele2 подтвердили подачу иска о признании незаконным предписания регулятора. "Сейчас мы изучаем решение службы и также планируем его обжаловать", - сказал представитель компании.

Вместе с иском "Мегафон" подал в суд ходатайство по приостановке предписания регулятора на время судебного дела, однако суд его отклонил. "Мы намерены защитить нашу позицию по последнему решению ФАС в установленном законом порядке", - прокомментировал подачу иска к ФАС представитель "Мегафона".

Представитель "Вымпелкома" напомнил, что оператор работает "в строгом соответствии с законодательством России, в том числе антимонопольным".

Мегафон Вымпелком Т2 Мобайл ФАС

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