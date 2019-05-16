Поиск

ФАС признала "Мегафон" виновным в создании дискриминации на рынке смс-рассылок

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ПАО "Мегафон" виновным в создании дискриминационных условий смс-рассылок для организаций, следует из сообщения регулятора.

Служба также выдаст "Мегафону" предписание об устранении нарушений закона о защите конкуренции.

"Мы не согласны с решением ФАС и после изучения мотивировочной части намерены его обжаловать", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Мегафона".

Накануне нарушителями были признаны другие операторы "большой четверки" - ПАО "МТС" , ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл". Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители компаний уже сообщили, что не согласны с решением ФАС и могут принять решение о подаче апелляции после изучения документов.

В августе регулятор возбудил в отношении "Мегафона", МТС, "Вымпелкома" и Tele2 дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

До этого служба выдавала предупреждения компаниям о прекращении действий, в которых содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Операторы должны были устранить нарушения в течение 14 дней со дня получения предупреждения, однако, проанализировав поступившие от операторов материалы, ФАС посчитала предупреждения невыполненными.

ФАС России Мегафон

Новости по теме

Новости

Кадыров внесет авторов санкций против спецназа "Терек" в свои "черные списки"

Что произошло за день: четверг, 16 мая

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга вышел к митингующим против строительства храма

Путин заявил об увеличении числа российских военных аппаратов на орбите в 1,5 раза

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Резиденцию патриарха в Москве закидали дымовыми шашками

Минтранс решил снизить квоту на трудоустройство иностранцев командирами воздушных судов

Протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге

Противники строительства храма вновь пришли в центр Екатеринбурга

Противники строительства храма вновь пришли в центр Екатеринбурга
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Росавиация запросила у МАК документы о сертификации Superjet 100

Росавиация запросила у МАК документы о сертификации Superjet 100

Роспотребнадзор передумал требовать штраф с организатора питания "Московский школьник"

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно

Путин заявил, что вопрос свалки в Архангельской области не может решаться келейно
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');