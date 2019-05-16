ФАС признала "Мегафон" виновным в создании дискриминации на рынке смс-рассылок

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ПАО "Мегафон" виновным в создании дискриминационных условий смс-рассылок для организаций, следует из сообщения регулятора.

Служба также выдаст "Мегафону" предписание об устранении нарушений закона о защите конкуренции.

"Мы не согласны с решением ФАС и после изучения мотивировочной части намерены его обжаловать", - сообщил "Интерфаксу" представитель "Мегафона".

Накануне нарушителями были признаны другие операторы "большой четверки" - ПАО "МТС" , ПАО "Вымпелком" и ООО "Т2 Мобайл". Антимонопольная служба выявила, что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных компаний существенно отличались. Представители компаний уже сообщили, что не согласны с решением ФАС и могут принять решение о подаче апелляции после изучения документов.

В августе регулятор возбудил в отношении "Мегафона", МТС, "Вымпелкома" и Tele2 дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

До этого служба выдавала предупреждения компаниям о прекращении действий, в которых содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Операторы должны были устранить нарушения в течение 14 дней со дня получения предупреждения, однако, проанализировав поступившие от операторов материалы, ФАС посчитала предупреждения невыполненными.