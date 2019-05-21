20 зданий сгорели в деревне на берегу реки Лена

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Крупный пожар вечером в понедельник уничтожил 20 строений площадью 750 кв. метров в деревне Сполошино на берегу реки Лена в Киренском районе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пожаром были уничтожены два жилых дома площадью 120 кв. метров и 18 нежилых домов общей площадью 630 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. Пожарным удалось отстоять дизельную электростанцию с запасом топлива 25 кубометров", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Всего в Сполошино четыре жилых дома, в которых проживают восемь человек. "Двое погорельцев временно разместились у соседей", - уточнил он.

По данным МЧС, возгорание произошло около 17:00 по местному времени (12:00 по Москве), предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки.

"О пожаре в ЕДДС (Единую дежурную диспетчерскую службу - ИФ) Киренского района сообщил староста деревни. Из поселка Петропавловска, что в 14 км от Сполошино, через реку Лену на лодках переправились пять добровольных пожарных с мотопомпой и пять волонтеров. На момент их прибытия огонь распространился на несколько строений", - говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 22:00 по местному времени (17:00 по Москве), и ликвидировать в 00:07 вторника (19:07 по московскому времени). В настоящее время в Сполошино работает оперативная группа из сотрудников полиции, СКР и МЧС, которая устанавливает обстоятельства возгорания.