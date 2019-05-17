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Больница сгорела в старинном селе в Карелии

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В карельском поселке Шелтозеро загорелась больница, пациенты и персонал эвакуированы. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.

"Пожар произошел в районной больнице в поселке Шелтозеро. Очаг возгорания располагается под кровлей. Кровля здания практически полностью выгорела", - сказал источник.

Из горящего здания эвакуированы 15 человек, включая 11 пациентов, больше половины из которых - лежачие больные.

Никто не пострадал.

"Пациентов разместят в окрестных больницах", - сказал источник.

Шёлтозеро (Шелтозеро) - старинное вепсское село (впервые упоминается в 1543 году) в Прионежском районе Республики Карелия, комплексный памятник истории. Расположено на юго-западном берегу Онежского озера в устьях рек Шелтозерка и Сарбахта. Население - около 1 тыс. человек.

Карелия

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