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На главу штаба Навального составили протокол за митинг против повышения пенсионного возраста

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова задержали, после чего доставили в полицию для составления протокол, сообщил "Интерфаксу" Волков.

"Меня задержали. Доставили в ОВД Даниловский", - сказал Волков.

Позже он уточнил, что на него составлен протокол по части 8 статьи 20.8 КоАП за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября прошлого года.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации.

9 сентября в Москве прошла несанкционированная с властями акция сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тыс. человек.

Навальный во время акции отбывал административный арест в 30 суток, а сразу по его завершении, 24 сентября, по решению Симоновского суда был отправлен за организацию акции 9 сентября еще на 20 суток ареста.

Леонид Волков Алексей Навальный

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