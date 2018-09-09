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МВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре Москвы
Митинг в Москве против повышения пенсионного возраста
Фото: Reuters

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 2 тыс. человек участвует в несогласованной акции против повышения пенсионного возраста в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.

"В несогласованном органами исполнительной власти Москвы публичном мероприятии на Пушкинской площади принимает участие около 2 тыс. человек", - сообщили в МВД, добавив, что сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Как передает корреспондент "Интерфакса", вдоль площади выставлены металлические ограждения, также они стоят вдоль Тверской улицы и Тверского бульвара. Тверская в сторону Манежной площади полностью перекрыта для автомобилистов.

Сотрудники полиции через мегафоны предупреждают собравшихся об отвественности за проведение несанкционированной акции: "Уважаемые граждане, просьба разойтись и не мешать проходу граждан. Вы принимаете участие в несогласованной с органами исполнительной власти публичной акции. Ваши действия являются нарушением общественного порядка. В случае неподчинения законным требованиям сотрудников полиции вы будете привлечены к административной ответственности".

Ранее в Москве была задержана юрист ФБК Любовь Соболь, являющаяся заявитель митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Департамент региональной безопасности Москвы отказал в согласовании акции в связи с тем, что в столице отмечается День города, и в центре проводятся праздничные мероприятия. Кроме того, по мнению столичных властей, в ходе митинга планировалась агитация, в том числе запрещенная в соответствии с законодательством о выборах.

Также о своем задержании сообщил "Интерфаксу" сотрудник ФБК, экс-руководитель московского штаба оппозиционера Алексея Навального Николай Ляскин. Его доставили в ОВД, причины задержания ему не сообщили.

Накануне в Москве также были задержаны юрист ФБК Георгий Албуров, сотрудник московского штаба Навального Николай Касьян и экономист, соратник оппозиционера Владимир Милов. На всех троих составлены административные протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий, их оставили в отделах полиции до судов, которые состоятся в понедельник.

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Теги: Москва, Алексей Навальный

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