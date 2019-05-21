Главу штаба Навального оставят в ОВД до суда

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова - оставят в отделении полиции до суда, который состоится в среду, сообщил во вторник в своем твиттере глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Волкова задержали в Москве утром во вторник, после чего доставили в ОВД "Даниловский" для составления протокола за проведение митинга против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года.

В несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, по данным полиции, приняло участие 2 тысячи человек.

Сам Навальный во время акции отбывал административный арест в 30 суток, а сразу по его завершении, 24 сентября, по решению Симоновского суда был отправлен за организацию акции 9 сентября еще на 20 суток ареста.