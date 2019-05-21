Поиск

Главу штаба Навального оставят в ОВД до суда

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова - оставят в отделении полиции до суда, который состоится в среду, сообщил во вторник в своем твиттере глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Волкова задержали в Москве утром во вторник, после чего доставили в ОВД "Даниловский" для составления протокола за проведение митинга против пенсионной реформы 9 сентября прошлого года.

В несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, по данным полиции, приняло участие 2 тысячи человек.

Сам Навальный во время акции отбывал административный арест в 30 суток, а сразу по его завершении, 24 сентября, по решению Симоновского суда был отправлен за организацию акции 9 сентября еще на 20 суток ареста.

Акция против пенсионной реформы в Москве

9
На Пушкинской площадиУ здания Госдумы на Охотном рядуНа Пушкинской площадиНа Лубянской площадиНа улице ПетровкаНа Пушкинской площади
На Пушкинской площади
Леонид Волков Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт

Родовое село Кадырова собрались переименовать в Ахмат-Юрт
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге арестовали еще одного участника протестов против храма в сквере

В "Коммерсанте" заявили, что вопрос об увольнении журналистов отдела политики пока не решен

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации

В Кремле не будут вмешиваться в конфликт в "Коммерсанте"

В Кремле не будут вмешиваться в конфликт в "Коммерсанте"

Чиновников Росрезерва обвинили в мошенничестве на 3,2 млрд рублей

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Россияне связали крушение Superjet-100 с трагической случайностью и ошибкой пилотов

Протесты из-за храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали сносить забор на месте строительства храма

В Екатеринбурге начали сносить забор на месте строительства храма

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Осужден эксперт, ошибочно нашедший алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');