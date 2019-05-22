Предполагаемые террористы заблокированы в частном доме во Владимирской области

В регионе введен режим контртеррористической операции

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Национальный антитеррористический комитет (НАК) в ночь на среду сообщает о блокировании предполагаемых террористов во Владимирской области.

"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция. Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении на сайте НАК.

"На территории города Кольчугино Владимирской области введен правовой режим КТО (контртеррористической операции - ИФ)", - отмечается в сообщении.