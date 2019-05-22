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Во Владимирской области ликвидировали двоих предполагаемых террористов

Во Владимирской области ликвидировали двоих предполагаемых террористов
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Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы ликвидировали двух предполагаемых сторонников террористической организации, укрывавшихся в доме во Владимирской области, сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте НАК.

В нем отмечается, что личности бандитов предварительно установлены. "По данным оперативного штаба НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей", - говорится в пресс-релизе.

"Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция. Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка", - говорится в сообщении на сайте НАК. "На территории города Кольчугино Владимирской области введён правовой режим КТО (контртеррористической операции - ИФ)", - отмечается в сообщении НАК.

Россия Владимирская область

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