Двоим пассажирам отказали в вылете из Кемерова за курение у самолета

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Двух жителей Кемерова, куривших возле самолета в аэропорту "Алексей Леонов", не пустили на международный рейс, сообщает пресс-служба Кузбасского линейного управления транспортной полиции.

В сообщении говорится, что двое мужчин во время посадки на рейс Москва - Камрань курили сигареты неподалеку от самолета. Командир воздушного судна решил не брать их на борт.

Об инциденте в полицию сообщил диспетчер авиационной безопасности аэропорта. В отношении 26-летнего и 32-летнего нарушителей составлены протоколы об административном нарушении (ч.1 ст. 6.24).

С начала текущего года за курение оштрафованы 250 авиапассажиров и посетителей международного аэропорта "Алексей Леонов", сообщает ведомство.