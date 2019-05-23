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Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей

43% жителей страны считают, что представители ЛГБТ-сообщества не должны иметь такие же права, что и остальные граждане

Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Более половины россиян (56%) отрицательно относятся к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, при этом 31% жителей страны прекратил бы общение со своим знакомым, узнав, что он входит в число таких людей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

По данным социологического исследования, о нейтральном отношении к этой категории граждан заявили 39% респондентов, а о положительном - 3% опрошенных.

Согласно результатам опроса, мнения россиян о том, что должны или не должны представители ЛБГТ-сообщества пользоваться такими же правами, как и остальные сограждане, разделились почти поровну. По данным исследования, за равные права выступают 47% участников опроса, противоположной позиции придерживаются 43% респондентов.

По данным "Левада-центра", среди знакомых большинства россиян (89%) нет людей нетрадиционной сексуальной ориентации, 8% участников опроса сообщили, что такие знакомые у них есть.

Социологи выяснили, что 45% респондентов не изменили бы отношению к своему знакомому, если бы узнали, что он относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, 31% опрошенных в подобной ситуации полностью прекратили бы общение.

По данным опроса, почти половина россиян (45%) ничего не знает о случаях насилия в РФ в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, 20% респондентов считают, что есть единичные случаи такого насилия. В свою очередь, 13% участников опроса полагают, что подобные случаи широко распространены по всей России, 15% респондентов полагают, что такие случаи есть только в некоторых регионах.

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Левада-центр

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