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Уголовное дело заведено из-за раздавившего пациентку аппарата в воронежском диспансере

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ) после гибели 51-летней пациентки, которую раздавило в аппарате лучевой терапии в Воронеже, сообщает следственное управление СКР по региону.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 22 мая в онкодиспансере при проведении процедуры в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере заклинил подъемный механизм аппарата лучевой терапии. В результате пациентка была раздавлена насмерть.

Технические эксперты Росздравнадзора по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой выехали на передвижной лаборатории в Воронеж. Они проведут экспертизу оборудования на месте происшествия.

СКР Воронеж

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