Госдума приняла закон о фотофиксации техосмотра автомобилей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, совершенствующий процедуру техосмотра транспортных средств, передает корреспондент "Интерфакса".

Закон направлен на противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств.

Закон был внесен в Госдуму правительством и предусматривает введение обязательной фотофиксации процедуры техосмотра автомобилей, чтобы избежать выдачи "серых" диагностических карт.

Комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что нормы будут распространяться и на автобусы. "За последние несколько лет в нашей стране случались страшные аварии с участием автобусов, по причине их технической непригодности", - сказал он.

Кроме того, отметил Володин, "реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса".

Председатель Госдумы отметил, что "реализация этой инициативы - хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан".

Закон, в частности, указывает, что диагностическая карта будет оформляться исключительно в электронном виде. Все сведения о техосмотре по сети будут передаваться в "облачное хранилище", которое организует МВД.

Согласно закону, выполнять функции технического эксперта сможет индивидуальный предприниматель - для этого он должен быть аккредитован как оператор техосмотра.

Диагностическая карта должна будет содержать заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Диагностическая карта, не подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, должна будет содержать перечень выявленных неисправностей, свидетельствующих о нарушении требований безопасности транспортных средств, говорится в законе.

Он предусматривает, что по запросу лица, представившего автомобиль для техосмотра, оператором может выдаваться диагностическая карта и на бумажном носителе. Плата за предоставление такой диагностической карты не взимается.

Также предусматривается, что оператор техосмотра должен будет рассчитать пропускную способность каждого пункта техосмотра. Количество проведенных в таком пункте осмотров не может превышать значение пропускной способности, включенное в реестр операторов техосмотра, указывается в законе.

Закон предусматривает усиление контроля за операторами техосмотра со стороны органов госконтроля. Им будут даны полномочия проводить проверки в форме контрольной закупки.

Закон в случае принятия вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Диагностические карты, подтверждающие допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, выданные владельцам транспортных средств или их представителям до дня вступления в силу настоящего закона, признаются действующими до истечения срока их действия, говорится в законе.