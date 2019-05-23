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На борту самолета рейса Москва-Симферополь скончался пассажир

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Центральный аппарат Следственного комитета (СК) проконтролирует расследование обстоятельств смерти пассажира авиарейса "Москва-Симферополь", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти пассажира рейса "Москва - Симферополь" в аэропорту Домодедово по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По данным следствия, 23 мая самолет вернулся в столичный аэропорт "Домодедово" в связи с ухудшением самочувствия пассажира 1987 года рождения и его неадекватным поведением. "Прибывшие к воздушному судну медики стали оказывать медицинскую помощь, но гражданин скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности в отсутствие внешних признаков насильственной смерти", - сказала Петренко.

"Ход расследования уголовного дела поставлен по поручению председателя СК на контроль в центральном аппарате", - сказала представитель ведомства.

Имени умершего она не сообщила.

СКР

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