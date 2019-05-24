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Пассажир рейса Москва-Симферополь перед смертью избил жену и устроил дебош

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Скончавшийся пассажир рейса Москва-Симферополь после вылета лайнера оскорблял жену, избил ее и набросился на вступившихся за нее соседей по салону, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

После того, как угроза безопасности пассажирам лайнера стала очевидна, бортпроводники совместно с другими пассажирами связали дебошира. По словам собеседника агентства, мужчину не били.

Командир лайнера, тем временем, принял решение вернуться в аэропорт вылета. "Перед посадкой самочувствие авиадебошира резко ухудшилось. Экипаж запросил у диспетчеров "скорую помощь" на летное поле. Мужчину незамедлительно госпитализировали. Однако по дороге в больницу он скончался", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что по факту гибели авиапассажира возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Центральный аппарат Следственного комитета взял расследование обстоятельств случившегося под контроль.

Москва Симферополь

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