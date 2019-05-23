Рогозин анонсировал начало работы над ракетой с возвращающимися ступенями

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия скоро начнет работу над ракетой с возвращаемыми ступенями, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это красивый "карандаш" такой, это ракета, которая будет состоять из в два с половиной раза меньшего количества деталей, она будет дешевле, ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть", - сказал Рогозин, выступая в четверг с лекцией в МГУ.

Он отметил, что ракета будет выводить девять тонн полезной нагрузки, ее оснастят двигателями на сжиженном природном газе - метане.

"Это позволит нам выйти на тему многоразовых пусков, потому что метановый двигатель не требует дополнительной очистки, в отличие от кислород-керосинового двигателя. У нас есть такие разработки, сейчас мы их форсируем, и я закладываю в новую редакцию космической программы по развитию космоса именно разработку метанового двигателя", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что новый носитель придет на смену нынешним "Союзам", являющимся развитием ракеты Р-7, созданной еще Сергеем Королевым.

В апреле главный конструктор "НПО Энергомаш" Петр Левочкин сообщил в интервью "Интерфаксу", что метановый двигатель может быть создан уже к 2025 году. Он отметил, что метан имеет лучшую энергетику, чем керосин, однако у него есть недостаток: он имеет низкую плотность, поэтому нужно делать больше топливные баки.