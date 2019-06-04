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Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через "Государево око"

Рогозин пообещал президенту возможность руководить страной через "Государево око"
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Проект "Государево око" предусматривает возможность руководства страны в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое", - сказал Рогозин журналистам .

Он назвал создаваемую систему "хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства".

Рогозин отметил, что такой же доступ к данным системы должен иметь и кабинет министров.

Что еще может "Око"

В середине января глава "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация предлагает реализовать проект, который называется "Государево око". В частности, Рогозин, объяснил, что система поможет видеть через космические снимки очень высокого разрешения до одного метра и даже меньше метра динамику изменения любых процессов на Земле.

Он пояснил, что контроль при помощи системы дистанционного зондирования Земли может заинтересовать как государственные структуры, так и частные.

"Например, пожары - в интересах МЧС, сквозь сильное задымление мы можем выводить на площадь 25 квадратных метров пожарную авиацию. Так - пойди найди эпицентр возгорания - все видно из космоса", - сказал глава "Роскосмоса".

Кроме того, он предложил использовать возможности "Государева ока" для мониторинга пахотных земель и сельхозугодий.

В мае пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко сообщил журналистам, что проект контроля из космоса над поверхностью Земли в интересах государственных и частных организаций под названием "Государево око" находится в начальной стадии реализации, курирующее ведомство пока не определено.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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