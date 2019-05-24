Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сбой в системе предупреждения опасного сближения вынудил пассажирский Superjet экстренно снизиться над Уралом, после чего полет продолжился на минимальной высоте.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением, инцидент произошел в четверг во второй половине дня с самолетом, направлявшимся из Нового Уренгоя в Уфу.

"Командир самолета Superjet 100 вышел на связь с диспетчерами и доложил о неполадках в системе, которая отвечает за предупреждение столкновения самолетов в воздухе. Экипажу дали добро снизиться и продолжить полет на минимальном подходящем безопасном эшелоне", - сказал собеседник агентства.

Борт удалось благополучно посадить в Уфе. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Авиакатастрофа SSJ-100 в "Шереметьево"

Как сообщалось, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

В течение нескольких дней после трагедии в "Шереметьево", которая унесла жизни 41 человека из находившихся на борту 78, "Аэрофлот" отменил несколько десятков рейсов с использованием SSJ-100. Так, 8 мая было отменено пять парных рейсов из "Шереметьево" и обратно, 9 мая - 12, 10 мая их число достигло уже 14. На следующий день, 11 мая, было отменено также 14 рейсов.

Росавиация после катастрофы в "Шереметьево" запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) всю информацию о сертификации самолета Sukhoi Superjet 100.