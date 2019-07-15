Осужденный в США летчик Ярошенко обратился в тюрьме за срочной помощью

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Приговоренный в США к 20 годам лишения свободы российский летчик Константин Ярошенко в своем обращении к администрации тюрьмы "Данбери" попросил о срочном обследовании и медицинской помощи, сообщает в понедельник газета "Известия".

Как пишет издание со ссылкой на самого заключенного, "после того как в 2010 году его пытали во время похищения в Либерии, у него развился артрит - теперь он с трудом ходит, постоянно хромая. Более того, исходя из медицинского заключения (есть в распоряжении газеты) у россиянина серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом".

"Несколько месяцев назад, и только после того, как лично посол РФ в США Анатолий Антонов попросил за меня, я попал наконец на обследование по вопросам новообразований. Однако даже после хирургического вмешательства лучше мне не стало. Я не могу быть уверен, что опухоли не появились вновь, ведь я ощущаю сильную боль. Я не могу есть, постоянно испытываю тошноту", - сообщил Ярошенко.

Газета напоминает, что весной Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно. На последнее обращение ответа до сих пор не последовало, уточняется в статье.

"Я испытываю очень сдержанный оптимизм по поводу возможности моего возвращения. Могу сказать лишь спасибо нашему посольству РФ в США, а также замминистра иностранных дел России Сергею Рябкову за то, что поддерживают меня в такой ситуации и не дают отчаяться окончательно", - отметил Ярошенко.

По словам супруги заключенного Виктории Ярошенко, обстановка в двусторонних отношениях и последние контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа вселяют надежду на то, что Вашингтон захочет проявить жест доброй воли и вернуть летчика на родину, пишет газета.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет Ярошенко находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас он отбывает срок в пенитенциарном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут.