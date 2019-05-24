Дума в июне займется отменой запрета на свастику в искусстве

Здание Государственной Думы РФ в Москве Фото: Андрей Гордеев, Ведомости/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Авторы законопроекта об отмене запрета на использование нацисткой символики в произведениях искусства рассчитывают, что его первое чтение пройдет в июне, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Наш депутатский законопроект, позволяющий использовать нацистскую символику в произведениях искусства, а также в образовательных целях, чтобы ни режиссеры, ни ученые, ни издатели не ходили под статьей, должен встать на первое чтение в июне", - сказала Ямпольская в интервью газете "Культура".

Она также отметила, что "ко второму чтению хотим добавить туда музеи и реконструкторов".

Законопроект внесли в декабре 2018 года председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также глава комитета по культуре Елена Ямпольская.

В феврале 2019 года комитет Госдумы по культуре поддержал снятие ограничений на использование нацистской символики в фильмах и книгах при отсутствии признаков пропаганды и порекомендовал нижней палате принять соответствующий законопроект в первом чтении.

В заключении комитета, поступившем в распоряжение "Интерфакса", говорилось о том, что в настоящее время "любое публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, даже без целей пропаганды, может служить поводом для возбуждения дела об административном правонарушении", и формально показ всех документальных и художественных фильмов, иллюстрации книг, картины с изображением такой символики противоречат законодательству.

Один из участников заседания комитета отметил, что "доходит до полного бреда, когда замазываются "17 мгновений весны", докапываются до исторической хроники".

Законопроект вносится для исключения таких случаев.