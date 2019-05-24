Поиск

Социологи РАН оценили поддержку петербуржцами идеи передачи Исаакия РПЦ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви поддерживают от 15% до 17% жителей Петербурга, сообщила старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

"Это не вчерашние данные, но мои личные данные по проблемам, которые безотносительно выборов волнуют петербуржцев - они могут в любой момент выстрелить. Первое - Исаакий. Вот худо-бедно ее (проблему - ИФ) как-то решили. Мы делали опросы, и только 15-17% было "за" (передачу Исаакия РПЦ - ИФ). Было уменьшение "резко против", но эта цифра стояла, и это надо понимать", - сказала она на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс".

Протасенко напомнила, что власти Петербурга ранее назвали вопрос передачи собора решенным, не спросив мнение горожан.

"Нельзя сказать так, что "вопрос решен". Это хуже всего", - подчеркнула она.

В числе других проблем, волнующих петербуржцев, она назвала развитие Музея блокады, переезд СПбГУ в новый кампус и защиту Пулковской обсерватории.

В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было дано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Однако официальной заявки от РПЦ для реализации распоряжения в городскую администрацию так и не поступило. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакия "решен".

Тема передачи собора Церкви вызвала широкий общественный резонанс в Санкт-Петербурге. Решение городских властей по Исаакию также оспаривали в суде. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга в марте 2017 года подтвердил, что распоряжение от 30 декабря 2016 года не является правовым актом о передаче здания Исаакиевского собора РПЦ.

Петербург Исаакиевский собор Исаакий

Новости по теме

Новости

Нового премьера Великобритании и главу консерваторов изберут до середины июля

За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Осужденный за взятку экс-следователь СКР Никандров вышел по УДО

Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения

Росстат объяснил ошибку в данных о добыче газа путаницей с единицами измерения
Отравление Сергея Скрипаля

Племянница Скрипаля рассказала журналистам, что тот недоволен ее общением со СМИ

Обвиняемый в шпионаже Уилан назвал себя жертвой политического похищения

Обвиняемый в шпионаже Уилан назвал себя жертвой политического похищения

Дума в июне займется отменой запрета на свастику в искусстве

Дума в июне займется отменой запрета на свастику в искусстве

Арестованный за шпионаж Пол Уилан обвинил следователя в оскорблении

Сбербанк объяснил новый вид мошенничества с банкоматами недопониманием клиентов

Сбербанк объяснил новый вид мошенничества с банкоматами недопониманием клиентов

Фигурант "дела ЮКОСа" Ивлев заочно приговорен по делу о присвоении нефти на 1 трлн руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');