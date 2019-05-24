За год работы в "Роскосмосе" Рогозин получил почти 30 млн рублей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.

Согласно документу, из общего дохода в 29,5 млн рублей, 23,5 млн были получены в качестве вознаграждения по основному месту работы.

В собственности у главы госкорпорации остался мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобиль Газ-21Р "Волга", которые фигурировали и в прошлой декларации, однако появился представительский седан Mercedes Benz S560, цена которого, согласно официальному сайту компании, стартует с 9,4 млн рублей.

В собственности у Рогозина земельный участок в 2,3 тысячи квадратных метров и дом площадью 782 кв.м. Кроме того, глава "Роскосмоса" пользуется квартирой в 346 кв.м. Его супруге принадлежат 2/5 доли в квартире аналогичной площади аналогичные доли в трех машиноместах и Range Rover. За год Татьяна Рогозина задекларировала доход в 3,3 млн рублей.

По итогам 2017 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, задекларировал 24 млн 212 тыс. рублей дохода. В 2016 году его доход составлял чуть больше 8 млн рублей.

Примечательно, что Игорь Комаров, возглавлявший "Роскосмос" до Рогозина, по итогам 2017 года задекларировал 108,5 млн рублей, при этом за работу в "Роскосмосе" он получил 71,5 млн руб., что в три раза больше зарплаты нынешнего руководителя госкорпорации.