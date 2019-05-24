В ОНК рассказали об условиях содержания полковника ФСБ Черкалина в СИЗО

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Члены наблюдательной комиссии Москвы в пятницу проверили условия содержания начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, арестованного по подозрению в коррупции.

"Черкалин содержится в двухместной камере СИЗО "Лефортово" с горячей водой, работающим телевизором, холодильником. У него есть все необходимое", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

По его словам, сокамерник Черкалина бывший сотрудник правоохранительных органов. "Отношения у них со слов полковника хорошие. В целом он сказал, что отношение к нему в СИЗО человеческое. Ни при задержании, ни в СИЗО силу к нему не применяли", - сказал Мельников.

Он также отметил, что 38-летний Черкалин сообщил членам ОНК о нормальном самочувствии, а также, что во время прогулки занимается спортом. Также он вполне доволен и питанием в изоляторе.

"Его любимое блюдо из предлагаемых изолятором - это суп с гречкой, картофелем и курицей, понравились и каши", - сказал Мельников.

Черкалин был арестован по делу о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Согласно фабуле его дела, полковник "с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом, находясь в Москве, получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в 850 тыс. долларов США (более 52 млн рублей - ИФ) за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

В деле об особо крупном мошенничестве Черкалин проходит подозреваемым.

СМИ сообщали, что при обысках у Черкалина и двоих бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд рублей. По информации газеты "Коммерсантъ", примерно такая же сумма, как полагает следствие, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые.