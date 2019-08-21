Генпрокуратура попросила обратить 6,3 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина в доход государства

Речь идет о деньгах, которые у него нашли при обыске

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура попросила Головинский суд обратить в доход государства имущество семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму 6,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Бывший начальник второго отдела Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ обвиняется в мошенничестве и взяточничестве.

В иске говорится о наличных деньгах, которые нашли при обыске дома, в машине и в служебном кабинете Черкалина. Это 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро. Проверка доходов и расходов Черкалина выявила, что на доходы из непредусмотренных законом источников он приобрел и зарегистрировал на родственников и близких пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков общей площадью 7 116 квадратных метров, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

В Генпрокуратуре напомнили, что совокупный легальный доход Черкалина и его семьи с 2005 по 2019 годы составил 55 млн рублей.

Адвокат офицера Владимир Михайлов не смог прокомментировать иск надзорного ведомства.

Полковника задержали и арестовали в апреле. Одновременно с ним были задержаны бывшие сотрудники ФСБ Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и также арестовали.

По версии следствия, с ноября 2013 по февраль 2015 года Черкалин в Москве получил от бизнесмена Назарова через посредника $850 тысяч взятки "за совершение действия и бездействие в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство". Кроме того, в 2011 году члены группы, в которую входили в том числе Черкалин, Васильев и Фролов обманули бизнесмена Сергея Гляделкина, предупредив, что ему грозит уголовное дело, которое может сорвать реализацию инвестпроектов по строительству жилья в Москве. В результате Гляделкин передал им долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" стоимостью не менее чем в 490 млн рублей, считает следствие.