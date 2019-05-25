МИД РФ напомнил, что арбитраж ООН не имеет юрисдикции по инциденту в Керченском проливе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.

"Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.

В нем отмечается, что "на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины".

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - подчеркивает МИД РФ.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - говорится в сообщении МИД РФ.

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.