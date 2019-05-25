Поиск

МИД РФ напомнил, что арбитраж ООН не имеет юрисдикции по инциденту в Керченском проливе

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.

В миреТрибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и кораблиТрибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и кораблиЧитать подробнее

"Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.

В нем отмечается, что "на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины".

"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - подчеркивает МИД РФ.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - говорится в сообщении МИД РФ.

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.

МИД ООН

Новости по теме

Новости
Конфликт в Керченском проливе

Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и корабли

Трибунал ООН обязал Россию вернуть Украине арестованных моряков и корабли

Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил о планах идти на выборы

Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил о планах идти на выборы

Россияне больше других европейцев готовы консультироваться с врачом дистанционно

Автомобиль выехал на автобусную остановку в Нижнем Новгороде

Обвиняемые в убийстве африканского студента в Казани неонацисты признаны виновными

Обвиняемые в убийстве африканского студента в Казани неонацисты признаны виновными

Возрастные ограничения предложили снять с советских фильмов и книг из школьной программы

Что произошло за день: пятница, 24 мая

Размотавшийся трос повредил фюзеляж SSJ 100 при посадке в Ижевске

Роскомнадзор открестился от экспертизы текстов песен "Френдзоны"

Адвокат Хотина заявил, что банкир не давал показаний на полковника ФСБ Черкалина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');