МИД РФ напомнил, что арбитраж ООН не имеет юрисдикции по инциденту в Керченском проливе
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.
"Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении МИД РФ, распространенном в субботу.
В нем отмечается, что "на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины".
"В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - подчеркивает МИД РФ.
"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - говорится в сообщении МИД РФ.
Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков и вернуть Украине буксир и два катера, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.
В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".
Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения. В конце ноября украинцев перевезли в Москву.